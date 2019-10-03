2019-10-03T21:47:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте при прокладке канализации нашли скелеты двух человек

Захоронение сделали примерно 70 лет назад
Надежда БУТОВИЧ
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Для определения информации о погибших назначен ряд экспертиз. Фото: sudexpert.gov.by.Для определения информации о погибших назначен ряд экспертиз. Фото: sudexpert.gov.by.
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Криминальную находку в городе над Бугом обнаружили рабочие, которые трудились над прокладкой труб канализации на улице Тихая, проинформировали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Раскопав грунт примерно на метр в глубину рабочие наткнулись на человеческие кости. На место ЧП после звонка в милицию немедля выехали оперативники СК и специалисты ГКСЭ.

– Было установлено, что обнаруженные костные останки принадлежат как минимум двум погибшим людям. Осмотр фрагментов скелетов позволяет предварительно установить, что захоронение было произведено более 70 лет назад, – уточнила Татьяна Коток, официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области.

На данный момент для получения полной информации назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая позволит достоверно установить: скольким людям принадлежат найденные кости и как давно были закопаны останки.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

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