КП Беларусь
В гродненской многоэтажке под утро эвакуировали 16 жильцов
Все они проживали над квартирой, где вспыхнул ночью пожар
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com.
Изменить размер текста:
Гродненские спасатели получили сообщение о возгорании в многоэтажном доме 3 октября в 6 часов утра. Когда оперативная бригада прибыла на улицу Поповича и оценила масштабы, пришлось эвакуировать 16 человек из расположенных выше квартир подъезда. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
По данным спасателей, пламя вспыхнуло в двухкомнатной квартире. Огонь повредил имущество, стены и потолок. Сообщается, что пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.