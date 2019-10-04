В гродненской многоэтажке под утро эвакуировали 16 жильцов

Все они проживали над квартирой, где вспыхнул ночью пожар

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Гродненские спасатели получили сообщение о возгорании в многоэтажном доме 3 октября в 6 часов утра. Когда оперативная бригада прибыла на улицу Поповича и оценила масштабы, пришлось эвакуировать 16 человек из расположенных выше квартир подъезда. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

По данным спасателей, пламя вспыхнуло в двухкомнатной квартире. Огонь повредил имущество, стены и потолок. Сообщается, что пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.