Под аэропортом Львова аварийно сел семолет. Предварительно трое погибших

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Утром 4 октября вблизи аэропорта Львова аварийно сел грузовой самолет Ан-12. По предварительной информации, погибли три человека, сообщает украинское информагентство УНН.

- 4 октября в 7.10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7.29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку, - сообщили в ГСЧС Украины. В 7.46 самолет Ан-12 был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял чартерный грузовой рейс, - говорится в сообщении информагентства.

По информации замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, аварийная посадка произошла из-за того, что у самолета закончилось топливо. Ведется расследование.