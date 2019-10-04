2019-10-04T10:04:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Под аэропортом Львова аварийно сел семолет. Предварительно трое погибших

Возможная причина аварийной посадки - закончилось топливо
Алла Белуга
Поделиться:
Фото ГСЧС Украины.Фото ГСЧС Украины.
Изменить размер текста:

Утром 4 октября вблизи аэропорта Львова аварийно сел грузовой самолет Ан-12. По предварительной информации, погибли три человека, сообщает украинское информагентство УНН.

- 4 октября в 7.10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7.29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку, - сообщили в ГСЧС Украины. В 7.46 самолет Ан-12 был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял чартерный грузовой рейс, - говорится в сообщении информагентства.

По информации замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, аварийная посадка произошла из-за того, что у самолета закончилось топливо. Ведется расследование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
36-летняя женщина разбилась, когда спускалась на связанных простынях из окна
IT для медицины: ПВТ показал передовые проекты для здоровья
Белорусскому рэперу дали 19 лет за наркотики
"Ребенок копался в песке и нашел снаряд. Потом принес его в квартиру"
Из горящего общежития в Кричеве эвакуировали 24 человека
В гродненской многоэтажке под утро эвакуировали 16 жильцов
В Бресте при прокладке канализации нашли скелеты двух человек
Минское «Динамо» обыграло челябинский «Трактор» и набирает очки в восьми матчах КХЛ подряд
Неожиданный поворот в деле убийства жены священника в Озаричах: задержан другой подозреваемый
В Дятловском районе в лесу заблудилась немка, которая отдыхала в местном санатории
«Белавиа» вводит плату за выбор места в самолете
Кот Анатоль благодаря фонду Брижит Бардо поселился в школе в Молодечно
В Борисове водитель Ford Tourneo сбил насмерть пешехода
Не так уж и холодно: сентябрь оказался теплее климатической нормы, а в первые дни октября пойдет снег
МЧС: под Солигорском мужчину засыпало грунтом в траншее для водопровода
На Партизанском проспекте в Минске столкнулись три грузовика
Минчанина избили за то, что зашел без очереди в туалет
«Лиса съела». В Гродненском районе мужчина подозревается в краже гусей