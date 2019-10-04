2019-10-04T11:28:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Из горящего общежития в Кричеве эвакуировали 24 человека

Пожар произошел в комнате пенсионера и его сына
Алла Белуга
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Фото: mchs.gov.byФото: mchs.gov.by
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3 октября в 6.54 спасателям сообщили о сработавшей пожарной сигнализации в здании общежития на улице Смолячкова в Кричеве. Из комнаты на третьем этаже шел густой дым. В момент происшествия внутри комнаты находились пенсионер и его сын, они покинули место пожара самостоятельно и не пострадали.

Прибывшие на место работники МЧС спасли еще 4 человек из комнаты на пятом этаже с помощью автолестницы. Пришлось эвакуировать еще 24 жильца общежития, 7 из них - дети. Пострадавших нет.

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