КП Беларусь
Из горящего общежития в Кричеве эвакуировали 24 человека
Пожар произошел в комнате пенсионера и его сына
Фото: mchs.gov.by
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3 октября в 6.54 спасателям сообщили о сработавшей пожарной сигнализации в здании общежития на улице Смолячкова в Кричеве. Из комнаты на третьем этаже шел густой дым. В момент происшествия внутри комнаты находились пенсионер и его сын, они покинули место пожара самостоятельно и не пострадали.
Прибывшие на место работники МЧС спасли еще 4 человек из комнаты на пятом этаже с помощью автолестницы. Пришлось эвакуировать еще 24 жильца общежития, 7 из них - дети. Пострадавших нет.