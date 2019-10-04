"Ребенок копался в песке и нашел снаряд. Потом принес его в квартиру"

В МВД рассказали, что каждый год получают более 5 тысяч звонков от людей, которые обнаружили взрывоопасные предметы

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Недавно в Вилейском районе десятилетний мальчик нашел на соседнем участке гранату времен ВОВ. Догадался не поднимать ее, позвал родителей, а те позвонили в милицию, рассказывают в МВД. Но не все дети такие смышленые: три года назад в Березинском районе трое мальчишек приняли артиллерийский снаряд на вспаханном поле за игрушку, кинули в него камень и подорвались - двое погибли, один с травмами оказался в больнице.

Начальник взрывотехнического центра внутренних войск МВД Игорь Томко говорит, что и взрослые часто ведут себя как несмышленые дети:

- Взрослые идут на риск то ли осознанно, то ли по глупости. Начинают пилить снаряды, сбивают медные пояски, чтобы сдать ценный металл, выплавляют тротил... Были случаи, когда к бомбе, внешне похожей на цилиндр, пытались приварить металлический кусок трубы. Чего хотели добиться, уже не спросишь. Страшные приветы из прошлого можно найти в самых неожиданных мечтах:

- Как-то хозяин участка решил провести водопровод в частный дом, выкопал траншею, а там боеприпас из 1940-х. Ежегодно мы получаем более 5000 звонков от людей, которые обнаружили взрывоопасные предметы. Пару недель назад выезжали в минский микрорайон Сосны, где грибники в лесном массиве нашли два боеприпаса. Рядом с ними, как выяснилось по приезде, лежали еще 38 редких французских танковых снарядов времен Великой Отечественной, - говорит Игорь Томко.