2019-10-04T12:27:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белорусскому рэперу дали 19 лет за наркотики

А заодно обвинили в распространении порнографии
Алла Белуга
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Фото: vk.com/suckmyjohnnyФото: vk.com/suckmyjohnny
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Белорусский рэпер Джонни Гатти (он же Евгений Зыль) получил 19 лет колонии без конфискации имущества, сообщают «Минск-Новости». Его обвинили в создании интернет-магазина наркотических и психотропных веществ.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) расследовалось больше года. Весной рэпера приговорили к 21 году исправительной колонии усиленного режим, а также конфискации имущества. Но после обжалования скостили срок до 19 лет без конфискации.

4 октября официальный представитель СК Юлия Гончарова прокомментировала громкое дело:

- Сотрудниками милиции было установлено, что минчанин (на момент совершения преступления ему было 33 года) вместе со своим знакомыми организовал интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ на территории Беларуси, - рассказала Ю. Гончарова.

В 2015 году задержали сообщника Джонни Гатти и установили его причастность к организации еще трех интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов, которыми он руководил, находясь на территории России. С помощью мессенджеров он подбирал модераторов, курьеров и закладчиков. Испугавшись задержания подельника, 33-летний рэпер сбежал из Беларуси в Россию. Следственный комитет объявил его в межгосударственный розыск.

Всего было установлено 54 эпизода противоправной деятельности и даже 19 эпизодов распространения порнографии.

В итоге парня задержали в Саратове в декабре 2017 года, экстрадировали в Беларусь и заключили под стражу. Ранее он был дважды судим за хулиганство. Ему было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и распространении порнографических материалов.

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