IT для медицины: ПВТ показал передовые проекты для здоровья

Всего в Парке высоких технологий было представлено более 10 инновационных проектов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Сегодня Парк высоких технологий стал большой презентационной площадкой для новых медицинских проектов

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Директор ПВТ Всеволод Янчевский показал передовые разработки первому заместителю премьер-министра Александру Турчину и руководству Министерства здравоохранения.

Участники выставки могли протестировать IT-решения, которые были представлены в бизнес-инкубаторе парка. Янчевский запустил медицинский 3D-принтер - «цифрового стоматолога». За время мероприятия станок распечатал необходимые импланты для работы врача.

Представителям Министерства здравоохранения показали проекты ПВТ, которые создаются в коллаборации с врачами. Стартап Skinive использует нейросеть для определения проблемных участков кожи с помощью камеры смартфона. Разработка помогает в выявлении рисков онкологических заболеваний и направляет информацию о тревожных симптомах специалистам.

На одном из стендов участники протестировали шлем виртуальной реальности, который используют для реабилитации детей с ДЦП. Технологию стартапа GKeyLab также планируют использовать для лечения шизофрении.

Всеволод Янчевский показывает Александру Турчину медицинские разработки резидентов Парка.

Медиков заинтересовал нейронавигатор для хирургов от компании Promwad. Специальная станция позволяет минимизировать хирургическое вмешательство, более точно контролировать и планировать операционные процессы, а также повысить продуктивность врача.

Всего в Парке высоких технологий было представлено более 10 инновационных проектов: смешанная реальность в травматологии (Voka.io), игровое приложение для борьбы с депрессиями (Goodville), мобильный кардиомонитор (Cardio X), сканер с искусственным интеллектом (Aibion), электронный стетоскоп (Healthy Networks), нейрогарнитура (PigPug). Специально для делегации провели тренировку по нейрофитнесу.

После технологической выставки ПВТ и Белорусский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве. Разговор продолжился в неформальной обстановке, где были обсуждены совместные IT-проекты для здравоохранения. Парк представил карту медицинских IT-компаний Беларуси. За последние несколько лет количество новых решений в этой сфере увеличилось в несколько раз.