2019-10-04T12:32:00+03:00
Общество
КП Беларусь

36-летняя женщина разбилась, когда спускалась на связанных простынях из окна

Ее заперли в квартире
Алла Белуга
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Фото места происшествия: Следственный комитет Беларуси.Фото места происшествия: Следственный комитет Беларуси.
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4 октября в милицию сообщили, что возле одного из жилых домов в Гродно лежит тело женщины. Следственно-оперативная группа предварительно установила, что 36-летняя женщина, спускаясь на связанных простынях из окна своей квартиры на 4-м этаже, не удержалась и упала.

- По данным следствия, женщина проживала одна, злоупотребляла спиртными напитками. Бывший супруг накануне вечером закрыл женщину в квартире, так как хотел таким образом ограничить ее в употреблении спиртных напитков, - сообщают в СК.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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