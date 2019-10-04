36-летняя женщина разбилась, когда спускалась на связанных простынях из окна

Изменить размер текста: A A

4 октября в милицию сообщили, что возле одного из жилых домов в Гродно лежит тело женщины. Следственно-оперативная группа предварительно установила, что 36-летняя женщина, спускаясь на связанных простынях из окна своей квартиры на 4-м этаже, не удержалась и упала.

- По данным следствия, женщина проживала одна, злоупотребляла спиртными напитками. Бывший супруг накануне вечером закрыл женщину в квартире, так как хотел таким образом ограничить ее в употреблении спиртных напитков, - сообщают в СК.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.