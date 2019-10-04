Погода на выходные 5 и 6 октября: привет, снег и гололедица!

Кажется, осень в этом году сдалась слишком рано. Запасайтесь какао, пледами и фильмами

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В четверг на территорию Беларуси пришел холодный воздух с севера Скандинавии и подпортит этим ближайшие выходные. 5 и 6 октября будет не по-октябрьски холодно и местами даже снежно. Об этом сообщили в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 5 октября, ночью будет без осадков, а днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью будет от +1 до +6°С, местами ожидаются заморозки до -2°С. Днем ожидается от +5 до +11°С, а в Гомеле и Бресте - до +14°С.

В воскресенье в отдельных районах страны кратковременные осадки - дождь и даже мокрый снег. Ночью почти на всей территории заморозки до -4°С. Воскресным днем будет от +2°С по северу до +10°С по юго-востоку страны.

В понедельник и вторник погода будет только ухудшаться. Ожидаются мокрый снег и гололедица.