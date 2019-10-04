Деревянная балка упала с 11-го этажа и убила строителя в Грушевке

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Вечером 3 октября на территории строящегося объекта на улице Грушевской в Минске с 11-го этажа упала деревянная балка. Из-за нее погиб 40-летний монтажник-стропальщик. О происшествии сообщает Следственный комитет.

Сейчас следователи изучают документы по охране труда и технике безопасности, назначена судебно-медицинская экспертиза. Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

Напомним, по данным Департамента государственной инспекции труда, в январе - августе 2019 года на работе умерли (погибли) 404 работника. Из них 259 - из-за состояния своего здоровья, 96 человек погибли из-за производственных травм (13 из них были пьяны), 9 совершили суицид, а остальные получили смертельные травмы при выполнении действий, не связанных с работой. Больше половины смертей (54 человека) произошло по вине нанимателя.