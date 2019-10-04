Александр Лукашенко привез на встречу с Владимиром Зеленским 500 человек делегации

"Мы с вами знакомы очень давно. Правда, заочно", - сказал белорусский президент

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Сегодня Александр Лукашенко приехал в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Приехал белорусский лидер не один, а с делегацией в составе 500 человек. Встреча прошла в здании Житомирской областной государственной администрации, передает сайт белорусского президента.

- На близкую нам, можно сказать, родную землю. И вы очень тонко подметили, правильно, что у нас, несмотря на ту границу, которую нас вроде бы заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, кордонов. Мы действительно понимаем друг друга. Хотя и разговариваем на разных языках, они близки и понятны нашим людям, - сказал Лукашенко.

Владимир Зеленский начал переговоры со слов: "Здравствуйте, друзья!" Во вступительном слове он перешел с русского на украинский язык, отметив, что даже так главы государств понимают друг друга.

- Нам история предоставила такой шанс: договорившись, исполнить во благо наших народов, - добавил Александр Лукашенко. - Все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности.

Президент Беларуси отметил, что многие будут писать о том, что состоялось знакомство двух президентов.

- Ничего подобного. Мы с вами знакомы очень давно. Правда, заочно. Сегодня мы встречаемся здесь с глазу на глаз для того, чтобы еще раз сверить часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться, - подчеркнул он.