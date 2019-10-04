24-летний парень был в долгу перед дальнобойщиком, но вместо этого стал преследовать его с ножом в лесу

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Двое знакомых решили поехать 4 октября в Литву. Один из них работал там дальнобойщиком, а второй был должен ему денег, поэтому попросил взять его с собой, чтобы подзаработать и вернуть деньги. О жуткой истории рассказали в Следственном комитете.

Мужчины направились в дорогу. Около 5 утра в автомобиле дальнобойщика в Глубоком 24-летний мужчина достал нож и вонзил его в дальнобойщика. Потерпевший 28-ми лет выбежал из автомобиля. Но нападающий так просто сдаваться не хотел и стал его преследовать, нанося удары ножом.

- Довести свой умысел до конца подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевший оказал ему активное сопротивление, - объясняют в Следственном комитете.

В отношении 24-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.139 Уголовного кодекса (покушение на убийство). Он задержан.

Потерпевший находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.