2019-10-04T16:59:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске хотят разрисовать дома краской, которая светится в темноте

Необычный проект придумали к столетию УНОВИСа
Наталья ПАРТОЛИНА
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Если задумка осуществится, то три дома на улице Правды будет выглядеть по ночам вот так. Фото: предоставлено авторами проекта.Если задумка осуществится, то три дома на улице Правды будет выглядеть по ночам вот так. Фото: предоставлено авторами проекта.
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В Витебске хотят реализовать необычный проект «Метаморфозы города» - раскрасить три дома краской, которая светится в темноте. Так авторы проекта Марина Жук и известный витебский дизайнер Александр Вышка решили отметить столетие творческого объединения УНОВИС.

Утвердители нового искусства - последователи Казимира Малевича, своеобразная «партия супрематизма», нового, авангардного течения в искусстве. Проект называется «Метаморфозы города». Предполагается, что на трех домах по улице Правды появятся росписи-реплики по мотивам знаменитого супрематического плаката «Клином красным бей белых!». Изюминка росписи в том, что она будет выполнена специальными светонакопительными красками. Днем рисунок будет аккумулировать свет, а в темноте роспись начнет светиться. По словам Марины Жук, проект предварительно одобрили городские власти и жильцы одного из домов, которые предполагается расписать.

- «Метаморфозы города» участвуют в народном голосовании социальных проектов Socialweekend, - рассказала Марина Жук. - Если нам удастся найти средства и реализовать свою задумку, мы получим не только участок города с уникальной, неповторимой атмосферой, но и еще один объект, который привлечет туристов. Такие росписи можно будет делать и в других городах, по мотивам исторических событий, мифов, легенд конкретного населенного пункта. Например, что в Витебске напоминает о местах, где стояла армия Наполеона? А при помощи такой росписи можно их обозначить.

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