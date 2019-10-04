Видеофакт: Лукашенко назвал Украину Россией и тут же отшутился Зеленскому
В пятницу, 4 октября Александр Лукашенко прилетел в украинский Житомир на II Форум регионов Украины и Беларуси. Там они встретились с коллегой Владимиром Зеленским, провели заседание. Оба выступили перед собравшимися бизнесменами и чиновниками двух стран.
Во время выступления Александра Лукашенко и произошел казус:
- И знаете, Владимир Александрович, вот та площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов помогают нам… - эмоционально говорил Лукашенко. После слова «России» по залу прокатился смешок, слушатели поняли, что президент в пылу дискуссии оговорился.
Зеленский с улыбкой наклонился к микрофону и мягко поправил:
- Украины, Александр Григорьевич.
Белорусский президент понял оплошность и мгновенно отреагировал:
- Я испугался, подумал, неужели я сказал Владимир Владимирович! – заметил Лукашенко Зеленскому, прижимая руку к сердцу. Зал громко засмеялся и зааплодировал.
- Слава Богу, нет, - протянул Зеленский.
- Я извиняюсь, - с улыбкой сказал Александр Лукашенко, слегка махнув рукой. – Вы же понимаете…
После этого форум спокойно продолжился дальше.
Лукашенко перепутал Украину с Россией в разговоре с Зеленским.