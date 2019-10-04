2019-10-04T18:42:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Малорите мужчина поужинал с кумом, а тот угнал и разбил его автомобиль

Злоумышленника задержали, он испугался и спрятался у знакомой
Надежда БУТОВИЧ
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Автоугонщик без прав врезался на угнанном "Рено" в дерево. Фото: УВД Брестского облисполкома.Автоугонщик без прав врезался на угнанном "Рено" в дерево. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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ДТП с автоугоном произошло на днях в райцентре на Брестчине, проинформировали в УВД областного исполкома.

В Малорите двое мужчин из одного общежития, как-то вечером по обыкновению по-родственному поужинали. Тем более, что один из них приходится другому кумом. За столом не обошлось без спиртного, но разошлись тихо и мирно. Хозяин лег спать, гость ушел к себе.

– Однако через какое-то время фигурант вернулся, чтобы попросить знакомого одолжить ему машину. Знакомый спал, а ключи от авто лежали на видном месте. Мужчина решил не будить друга и взял легковушку без его ведома, – уточнили в пресс-службе.

Утром владелец «Рено» не нашел машину на парковочном месте и позвонил в милицию. На родственника он даже не подумал, так как у мужчины нет водительского удостоверения. Вскоре выяснилось, что на легковушке попали в аварию: на повороте водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

– Однако правоохранители нашли кума-автоугонщика. Он рассказал, что после того как взял чужую машину, съездил к знакомой, вдоволь покатался, а на обратном пути совершил ДТП. Испугавшись ответственности, фигурант спрятался у подруги и отключил телефон, решив ни с кем не выходить на связь, – добавили в УВД.

Сейчас бесправник задержан, за угон против него возбуждено уголовное дело.

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