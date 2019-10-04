ГАИ готовит в октябре акцию: теперь проверят и привлекут к ответственности пешеходов

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Только за сутки 3 октября в Беларуси совершено 363 аварии, где получен материальный ущерб. А еще в одиннадцати дорожно-транспортных происшествиях пострадали люди: 11 травмированы, три человека погибли, проинформировали в пресс-службе УГАИ МВД.

Водители попадаются пьяными за рулем (25 задержаний), превышают скорость (363 автолюбителя получили штрафы), еще за руль не допущено 111 бесправников. Наказано почти 400 пассажиров авто, пренебрегших правилами безопасности. Но кроме водителей и пассажиров, ведут себя безответственно на дороге и пешеходы: за одни сутки 260 человек привлечены к ответственности, из этого числа 76 пешеходов были без фликеров в вечернее время, а еще 40 – пьяными.

– Чтобы предупредить ДТП с пешеходами, ГАИ инициировало в республике профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь!». Мероприятия будут проводится с 7 по 17 октября включительно. Особое внимание – неукоснительному соблюдению правил дорожного движения пешеходами. Световозвращающие элементы, жилеты повышенной видимости, правильное пересечение проезжей части – все это будет на особом контроле, – пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что во время спецоперации наряды ДПС скорректируют маршруты патрулирования ближе к участкам автодорог и улиц в населенных пунктах. Дополнительное внимание уделят аварийным участкам, где есть риск наездов. Запланированы рейды в часы пик в темное время.

– Все аварийно-опасные участки обследуются дополнительно на наличие освещения и нужных техсредств, организующих движения. Также в поле зрения инспекторов попадут не только пешеходы-нарушители, но и водители, игнорирующие правила проезда пешеходных переходов, – добавили в УГАИ.