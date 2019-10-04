2019-10-04T19:44:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанина, просто так избившего расклейщицу объявлений, приговорили к году ограничения свободы

Он бил женщину ногами и ударил по голове
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина беспричинно напал на женщину на улице.Мужчина беспричинно напал на женщину на улице.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Инцидент произошел в январе 2019 года. В Партизанском районе на улице Клумова 55-летний горожанин беспричинно напал на женщину, которая расклеивала объявления. Как ранее сообщала прокуратура, фигурант (Прим.: работающий на тот момент замдиректора одной из столичных библиотек) внезапно набросился на прохожую, стремясь «подавить и унизить другого человека, проявить вседозволенность и неоправданную агрессию».

– Обвиняемый умышленно ударил потерпевшую минимум дважды ногой по ногам и туловищу, а еще не менее одного раза – рукой в голову. Из-за чего у женщины была легкая ЧМТ и гематомы на ногах, – пояснили в пресс-службе горсуда Минска.

Суд приговорил дебошира к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. По амнистии срок уменьшили на год.

Приговор еще может быть обжалован.

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