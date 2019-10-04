«Позвонил другу и спрыгнул с высоты прямо у него на глазах»: в Гомеле 17-летний сирота покончил с собой

Накануне трагедии парня не в первый раз задержали пьяным и пригрозили спецшколой. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла в Гомеле в пятницу, 4 октября, информирует Белапан со слов официального представителя областного УСК Марии Кривоноговой.

На данный момент Гомельским горотделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 17-летнего учащегося одного из колледжей. Тело молодого человека было обнаружено днем рядом с многоэтажкой на улице Мазурова.

– На данный момент установлена личность погибшего, он социальный сирота – оба родителя лишены родительских прав за злоупотребление алкоголем. Также осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначена судмедэкспертиза, – сообщили в пресс-службе.

Как стало известно журналистам Белапана, незадолго до трагедии парень сказал другу, что думает о суициде, потому что из-за проблем с поведением ему пригрозили спецучреждением. Также друг погибшего добавил, что угнетали молодого человека проблемы с деньгами, он был на соцобеспечение, а это примерно 130 рублей в месяц и питание.

– Он просто не выдержал, – пояснил товарищ погибшего парня.

3 октября, сироту в очередной раз задержали в пьяном виде. По словам друга, сотрудники ИДН припугнули его спецшколой.

– В общежитие он вернулся с ножом, пытался порезать вены. Я сказал, чтобы не страдал ерундой. А утром, увидев, что он пропал, стал звонить, но не дозвонился. На странице в соцсетях поставил картинку «The End». Потом выяснилось, что он выпрыгнул с 12-этажки. Причем перед этим он позвонил другому товарищу и сказал, где он. Когда тот приехал, он прыгнул с высоты прямо у него на глазах, – рассказал о трагедии учащийся колледжа.