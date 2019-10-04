2019-10-04T20:46:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Речице грузовик сбил 24-летнюю байкершу

Девушка в тяжелом состоянии госпитализирована
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель авто не уступил дорогу мотоциклистке. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Водитель авто не уступил дорогу мотоциклистке. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Серьезное ДТП произошло в районном центре на Гомельщине в четверг, 3 октября, проинформировали в пресс-службе областного УВД.

Днем, около 14.00 часов, в Речице по улице Гомельской проезжал 26-летний водитель на автомобиле «ГАЗ». Мужчина собирался повернуть налево, на улицу Энергетиков, но не обратил внимание на встречный транспорт.

– При повороте водитель грузовика не предоставил преимущество мотоциклисту на «Сузуки», ехавшим прямо во встречном направлении. Произошло столкновения пострадала 24-летняя байкерша, – пояснили в пресс-службе.

Девушку с различными травмами доставили в центральную райбольницу Речицы.

В ГАИ напоминают о том, что при любом маневре водитель должен убедиться в его безопасности. Так же в ближайшие дни, с 7 по 17 октября в Беларуси Госавтоинспекция проведет акцию: «Сохрани себе жизнь!», во время которой проверяет пешеходов и водителей, на предмет соблюдения ими ПДД.

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