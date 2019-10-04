В Ушачском районе на трассе не разминулись микроавтобус и молоковоз: есть пострадавшие

Водитель Ford Transit не справился с управлением на скорости

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Серьезное ДТП произошло в Витебской области в четверг, 3 октября, проинформировали в пресс-службе ГАИ Витебска в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Авария случилась днем, примерно в 12.00 часов. На автотрассе направлением Лепель – Полоцк – граница России столкнулись два автомобиля.

– Недалеко от деревни Вацлавово в Ушачском районе 22-летний минчанин на «Форд Транзит» ошибся с выбором безопасной дистанции и скорости, что привело к столкновению с попутным грузовиком-молоковозом «ГАЗ». В столкновение сильно травмированы водитель и 38-летний пассажир «Транзита». За рулем грузовика находился 34-летний водитель, он не пострадал, – уточнили в пресс-службе.

На данный момент пострадавшие находятся в Ушачской центральной райбольнице. По факту аварии проводится проверка.

В ГАИ напоминают о необходимости соблюдения водителями безопасной дистанции на дорогах, что предписано правилами ПДД. Особо чревато пренебрежением этим правилом в непростых дорожных условиях в осенне-зимний период.