2019-10-04T21:22:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ушачском районе на трассе не разминулись микроавтобус и молоковоз: есть пострадавшие

Водитель Ford Transit не справился с управлением на скорости
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель микроавтобуса протаранил попутный грузовик. Фото: ГАИ Витебск.Водитель микроавтобуса протаранил попутный грузовик. Фото: ГАИ Витебск.
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Серьезное ДТП произошло в Витебской области в четверг, 3 октября, проинформировали в пресс-службе ГАИ Витебска в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Авария случилась днем, примерно в 12.00 часов. На автотрассе направлением ЛепельПолоцк – граница России столкнулись два автомобиля.

– Недалеко от деревни Вацлавово в Ушачском районе 22-летний минчанин на «Форд Транзит» ошибся с выбором безопасной дистанции и скорости, что привело к столкновению с попутным грузовиком-молоковозом «ГАЗ». В столкновение сильно травмированы водитель и 38-летний пассажир «Транзита». За рулем грузовика находился 34-летний водитель, он не пострадал, – уточнили в пресс-службе.

На данный момент пострадавшие находятся в Ушачской центральной райбольнице. По факту аварии проводится проверка.

В ГАИ напоминают о необходимости соблюдения водителями безопасной дистанции на дорогах, что предписано правилами ПДД. Особо чревато пренебрежением этим правилом в непростых дорожных условиях в осенне-зимний период.

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