2019-10-04T22:08:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Калинковичском районе сельчанин обстрелял дом соседа

Мужчина утопил пули и ружье, но потом сознался и показал где
Надежда БУТОВИЧ
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Патроны, гильзы и самодельное ружье "стрелок" утопил в водоеме. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Патроны, гильзы и самодельное ружье "стрелок" утопил в водоеме. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Криминальный инцидент произошел на территории Калинковичского района на Гомельщине в конце сентября, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполнительного комитета.

К правоохранителям 30 сентября обратился сельчанин и рассказал, что обнаружил обе входные двери в дом поврежденными, а в одной из них застряла пуля.

– Мужчина пояснил, что среди ночи слышал какой-то глухой удар, но не стал придавать ему особого значения. Так что нарушителя не видел и не предполагает, кто это мог быть, – уточнили в пресс-службе.

Вскоре оперативникам удалось выйти на след предполагаемого «сельского стрелка». 51-летний сельчанин сначала не сознался в ночной стрельбе, но потом поменял показания.

Арсенал сельчанина выловили и отправили на экспертизу. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Арсенал сельчанина выловили и отправили на экспертизу. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

– Фигурант признался, что это он произвел выстрелы. А ружье, гильзы и оставшиеся патроны затем со страху бросил в «копанку»,– добавили в УВД.

Самодельный водоем, в котором злоумышленник утопил боеприпасы, оказался неглубоким. Всего обнаружено 10 патронов, девять гильз, металлическая труба похожая на оружейный ствол, а также ствол оружия со спусков механизмом.

– Арсенал на данный момент находится на экспертизе. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по обвинению в особо злостном хулиганстве. По санкции данной статьи ему максимально грозит до 10 лет заключения. Сейчас фигурант находится под стражей, – подытожили правоохранители.

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