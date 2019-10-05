2019-10-05T09:55:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Уже 170 тысяч человек поучаствовали в переписи населения

Заполнить анкету на сайте можно до 18 октября
Полина СВЕТЛОВА
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Узнать больше о переписи можно по единому номеру 8-801-100-3131Узнать больше о переписи можно по единому номеру 8-801-100-3131
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Информация обновляется на сайте перепись.бел: по состоянию на 09:40, 5 октября в Интернет-переписи приняли участие 173 226 человек. Напомним, перепись началась в 00:00 4 октября.

Заполнить переписной лист можно до 18 октября. Параллельно работают мобильные стационарные участки по заявкам организаций. Всего таких участков 644. Пройти опрос там можно до 30 октября. А к тем, кто не смог переписаться через интернет или на стационарном участке, придут домой – переписчики будут работать с 21 до 30 октября. Если вы уже переписались на сайте, переписчики к вам домой не придут. А если вдруг придут, то просто покажите им сертификат о том, что вы уже внесли все данные и отправили анкету.

Как выглядит анкета, какие вопросы задают – смотрите здесь. Мы протестировали сервис одними из первых.

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