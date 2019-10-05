2019-10-05T10:55:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На проспекте Независимости в Минске автомобиль насмерть сбил женщину

Она переходила дорогу вне «зебры»
Полина СВЕТЛОВА
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Пострадавшая скончалась на месте. Фото: Следственный комитетПострадавшая скончалась на месте. Фото: Следственный комитет
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Авария произошла ночью 5 октября. 39-летний водитель Volkswagen ехал по проспекту Независимости в Минске и сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. 61-летняя женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия, сообщают в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Возможное наказание для водителя- от исправительных работ на срок до двух лет до лишения свободы на срок до 5 лет.

Следователи вместе с сотрудниками ГАИ и специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

Следователи просят людей, которые видели ДТП или что-то о нем знают, обратиться в УСК по Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

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