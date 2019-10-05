В Гродно мужчину избили возле ночного клуба и вывезли в багажнике за город

Обидчик вернулся в ночной клуб - там его и задержали Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Потасовка между посетителями ночного клуба, расположенного по улице Ожешко в Гродно завязалась около 5 утра 4 октября, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

После непродолжительного разговора 27-летний парень ударил 34-летнего, тот упал со ступенек. 27-летнему парню этого показалось недостаточно: он затащил оппонента в багажник своего автомобиля, вывез за город и оставил в придорожной канаве возле деревни Чещевляны.

Свидетель этого конфликта позвонил в милицию, описал автомобиль. Милиционеры нашли спящего потерпевшего там, где его оставил нападавший. К счастью, обошлось без серьезных повреждений.

А 27-летний парень тем временем вернулся в клуб там его и задержали. Молодой человек был пьян, в его крови обнаружили 1,6 промилле. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».