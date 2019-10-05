2019-10-05T12:51:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 6 октября: ночью заморозки, днем – до 9 тепла

Одевайтесь теплее!
Полина СВЕТЛОВА
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Пока дождя нет, бегом в парк любоваться красотой!Пока дождя нет, бегом в парк любоваться красотой!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В воскресенье, 6 октября, нас ждет небольшое похолодание: ночью ожидается от 1 до 6 градусов выше нуля, а местами даже будут заморозки до минус 3 градусов. Днем тоже тепла можно не ждать: воздух прогреется только до 4-9 градусов, сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В южных районах страны в воскресенье не обойдется и без осадков. Дождь пройдет ночью. Утром и в ночные часы будет туманно.

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