Погода в Беларуси 6 октября: ночью заморозки, днем – до 9 тепла

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 6 октября, нас ждет небольшое похолодание: ночью ожидается от 1 до 6 градусов выше нуля, а местами даже будут заморозки до минус 3 градусов. Днем тоже тепла можно не ждать: воздух прогреется только до 4-9 градусов, сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В южных районах страны в воскресенье не обойдется и без осадков. Дождь пройдет ночью. Утром и в ночные часы будет туманно.