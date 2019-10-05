Фермеры в Ивьевском районе вырастили картофель весом около 1,6 кг

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Крупный картофель на ярмарке у Дворца спорта в Минске продают братья Максим и Денис Шильвян из фермерского хозяйства «АгроМаксДен». Молодые люди рассказали журналисту belta.by, что в этом сезоне крупным и урожайным оказался сорт «манифест». Фермеры узнали о нем из новостей.

- Решили попробовать. Поехали в институт в Щучине, купили посадочный материал. Это первый урожай, и сразу много картофеля выросло весом более 1 кг. Всех сортов (у нас еще "уладар" есть) уже 200 т реализовали: 100 т - на крахмальный завод, около 70 т - ивьевскому предприятию, которое фасует в вакуумную упаковку чищеный картофель. Остальное продали на ярмарках и заказчикам. В прошлые выходные реализовали в Минске 14 т картофеля. А всего рассчитываем в этом году собрать на продажу и посадку примерно 350 т, - рассказал руководитель Максим Шильвян.

Размеры клубней, говорит Максим, специально никто не отслеживает. Поэтому нельзя исключать, что в сетках, которые отправили на крахмальный завод, была картошка и крупнее. А ту самую картофелину весом 1,6 кг заметили случайно, решили взвесить.

- Промониторив интернет, не нашли картофелины весом более 1,5 кг. Получается, что наша - самая большая. Привезли ее не на продажу, а показать, - добавил Максим.

В планах у фермеров – увеличить площади с 30 до 300 га.