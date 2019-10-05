2019-10-05T14:55:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко поздравил педагогов с Днем учителя

Профессиональный праздник учителя Беларуси отмечают в первое воскресенье октября
Полина СВЕТЛОВА
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Профессиональный праздник учителя отмечают в первое воскресенье октябряПрофессиональный праздник учителя отмечают в первое воскресенье октябряФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Президент Беларуси поздравил учителей страны с праздником, сообщили в пресс-службе.

«Ваш великий труд требует полной самоотдачи, благородства души, терпения и безграничной любви к детям», - сказано в поздравлении. Президент отметил, что мы живем в динамичное время: развивается наука, совершенствуются методики, обновляется содержание образования. Но несмотря на это, даже самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем. - Опираясь на традиции и духовные ценности народа, вы определяете завтрашний день страны. Ведете своих учеников к вершинам знаний, формируете личности, воспитываете настоящих патриотов - граждан нашего Отечества. Александр Лукашенко убежден, что авторитет и высокий статус учителя в обществе - залог успешного будущего государства. - Благодарю вас за высокий профессионализм, верность долгу и призванию. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

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