В Брестском районе женщина съехала в мелиоративный канал

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Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома. Утром 4 октября 60-летняя брестчанка за рулем «Форд Эскорт», двигалась по дороге Н-435 Брестского района, в сторону деревни Раковица.

На 4-м км женщина не справилась с управлением и выехала на обочину. Автомобиль опрокинулся прямо в мелиоративный канал. В результате женщину с травмами госпитализировали в реанимационное отделение «Брестской областной больницы». Проводится проверка.

Напомним, в осенние месяцы по статистике ГАИ происходит наибольшее количество ДТП. Будьте внимательны и осторожны, особенно в темное время суток, в туман. Мокрая или скользкая дорога увеличивает риск попадания в ДТП. Самой частой причиной аварий становится превышение скорости.