2019-10-05T15:57:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Брестском районе женщина съехала в мелиоративный канал

Сейчас водитель в реанимации
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Автомобиль выехал на обочину и опрокинулся. Фото: УВД Брестского облисполкомаАвтомобиль выехал на обочину и опрокинулся. Фото: УВД Брестского облисполкома
Изменить размер текста:

Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома. Утром 4 октября 60-летняя брестчанка за рулем «Форд Эскорт», двигалась по дороге Н-435 Брестского района, в сторону деревни Раковица.

На 4-м км женщина не справилась с управлением и выехала на обочину. Автомобиль опрокинулся прямо в мелиоративный канал. В результате женщину с травмами госпитализировали в реанимационное отделение «Брестской областной больницы». Проводится проверка.

Напомним, в осенние месяцы по статистике ГАИ происходит наибольшее количество ДТП. Будьте внимательны и осторожны, особенно в темное время суток, в туман. Мокрая или скользкая дорога увеличивает риск попадания в ДТП. Самой частой причиной аварий становится превышение скорости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Полиция запретила показывать в Москве фильм про группу Brutto
Лукашенко поздравил педагогов с Днем учителя
Фотофакт: фермеры в Ивьевском районе вырастили картофель весом около 1,6 кг
Погода в Беларуси 6 октября: ночью заморозки, днем – до 9 тепла
В Гродно мужчину избили возле ночного клуба и вывезли в багажнике за город
На проспекте Независимости в Минске автомобиль насмерть сбил женщину
Уже 170 тысяч человек поучаствовали в переписи населения
В Калинковичском районе сельчанин обстрелял дом соседа
В Ушачском районе на трассе не разминулись микроавтобус и молоковоз: есть пострадавшие
В Речице грузовик сбил 24-летнюю байкершу
«Позвонил другу и спрыгнул с высоты прямо у него на глазах»: в Гомеле 17-летний сирота покончил с собой
Минчанина, просто так избившего расклейщицу объявлений, приговорили к году ограничения свободы
ГАИ готовит в октябре акцию: теперь проверят и привлекут к ответственности пешеходов
В Малорите мужчина поужинал с кумом, а тот угнал и разбил его автомобиль
Видеофакт: Лукашенко назвал Украину Россией и тут же отшутился Зеленскому
В Витебске хотят разрисовать дома краской, которая светится в темноте
24-летний парень был в долгу перед дальнобойщиком, но вместо этого стал преследовать его с ножом в лесу
Александр Лукашенко привез на встречу с Владимиром Зеленским 500 человек делегации
Деревянная балка упала с 11-го этажа и убила строителя в Грушевке