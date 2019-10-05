2019-10-05T17:22:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Полиция запретила показывать в Москве фильм про группу Brutto

Премьера должна была состояться 8 октября
Полина СВЕТЛОВА
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Историю группы Сергея Михалка к ее пятилетию снял украинский режиссер Дмитрий АвдеевИсторию группы Сергея Михалка к ее пятилетию снял украинский режиссер Дмитрий АвдеевФото: Павел МАРТИНЧИК
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Премьера документального фильма о проекте Сергея Михалка «Brutto nostra» должна была состояться 8 октября в московском мультикультурном пространстве Punk Fiction. Но сегодня в Punk Fiction позвонили из полиции с рекомендацией «не проводить показ фильма». Презентацию фильма в Москве отменили.

Продюсер Brutto Антон Азизбекян отметил, что группа открыта к предложениям от российских СМИ и площадок, которые готовы показать фильм бесплатно.

Фильм сняли к пятилетию группы

Фильм сняли к пятилетию группы

Историю группы Сергея Михалка к ее пятилетию снял украинский режиссер Дмитрий Авдеев. Он же - автор клипов «Годзе», «12 обезьян», «Вечірнє сонце», «Мельхиор и Каспар».

Фильм можно посмотреть 8 октября на всех цифровых площадках группы. А также для всех поклонников в Минске в Voka Cinema by Silver Screen в 19:00 состоится специальный показ фильма на большом экране. Чтобы попасть на премьеру, нужно зарегистрироваться.

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