В Столбцовском районе случилось ДТП с участием двух автомобилей и фуры

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось в субботу вечером, 5 октября, на 283 километре автодороги М1.

Водитель "Peugeot" не справился с управлением. Он не учел погоду, мокрый асфальт, боковой ветер, и выехал на встречную полосу, где зацепил фуру, за рулем которой ехал гражданин Польши. Затем он врезался в "Jeep" под управлением водителя-россиянина. Об этом сообщает телеграм-канал МВД.

В итоге водитель "Peugeot" и двое его пассажиров получили травмы. Как выяснилось, один из них был попутчиком, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также в больницу доставлена женщина, которая ехала на пассажирском сиденье "Jeep".

Водители фуры и "Jeep" не пострадали.