2019-10-06T09:59:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столбцовском районе случилось ДТП с участием двух автомобилей и фуры

Пострадали четыре человека
Ирина ВЕТРОВА
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В аварии пострадали четыре человека. Фото: МВД.В аварии пострадали четыре человека. Фото: МВД.
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ДТП случилось в субботу вечером, 5 октября, на 283 километре автодороги М1.

Водитель "Peugeot" не справился с управлением. Он не учел погоду, мокрый асфальт, боковой ветер, и выехал на встречную полосу, где зацепил фуру, за рулем которой ехал гражданин Польши. Затем он врезался в "Jeep" под управлением водителя-россиянина. Об этом сообщает телеграм-канал МВД.

В итоге водитель "Peugeot" и двое его пассажиров получили травмы. Как выяснилось, один из них был попутчиком, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также в больницу доставлена женщина, которая ехала на пассажирском сиденье "Jeep".

Водители фуры и "Jeep" не пострадали.

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