Строительные леса с обелиска на площади Победы снимут на следующей неделе

Изменить размер текста: A A

В Минске на обелиске Победы завершили реставрацию ордена и начали демонтировать строительные леса. Об этом сообщает minsknews.by. Половина строительных лесов уже снята, а остальные планируется снять на следующей неделе.

Сейчас продолжается ремонт основания памятника и площадки вокруг него. Работы идут без выходных в двухсменном режиме.

Напомним, о капремонте Площади Победы в Минске стало известно в марте. Помимо реставрации памятника, здесь должны сделать подогрев площадки у Вечного огня - это нужно для увеличения срока службы гранитных плит, которые устилают площадку.

Последний раз капремонт здесь был в 2003 году.