2019-10-06T10:56:34+03:00
Минск
КП Беларусь

Строительные леса с обелиска на площади Победы снимут на следующей неделе

Часть работ уже завершили
Ирина ВЕТРОВА
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Ремонт площадки у обелиска продолжается.Ремонт площадки у обелиска продолжается.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Минске на обелиске Победы завершили реставрацию ордена и начали демонтировать строительные леса. Об этом сообщает minsknews.by. Половина строительных лесов уже снята, а остальные планируется снять на следующей неделе.

Сейчас продолжается ремонт основания памятника и площадки вокруг него. Работы идут без выходных в двухсменном режиме.

Напомним, о капремонте Площади Победы в Минске стало известно в марте. Помимо реставрации памятника, здесь должны сделать подогрев площадки у Вечного огня - это нужно для увеличения срока службы гранитных плит, которые устилают площадку.

Последний раз капремонт здесь был в 2003 году.

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