КП Беларусь
Строительные леса с обелиска на площади Победы снимут на следующей неделе
Часть работ уже завершили
Ремонт площадки у обелиска продолжается.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Минске на обелиске Победы завершили реставрацию ордена и начали демонтировать строительные леса. Об этом сообщает minsknews.by. Половина строительных лесов уже снята, а остальные планируется снять на следующей неделе.
Сейчас продолжается ремонт основания памятника и площадки вокруг него. Работы идут без выходных в двухсменном режиме.
Напомним, о капремонте Площади Победы в Минске стало известно в марте. Помимо реставрации памятника, здесь должны сделать подогрев площадки у Вечного огня - это нужно для увеличения срока службы гранитных плит, которые устилают площадку.
Последний раз капремонт здесь был в 2003 году.