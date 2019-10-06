КП Беларусь
В Минске мотоциклист столкнулся с легковушкой
Мужчина с травмами доставлен в больницу
Авария случилась 5 октября. Фото: ГАИ Минска.
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Авария произошла в Минске в субботу вечером, 5 октября, примерно в 22:40.
Водитель мотоцикла «Минск» ехал со стороны улицы Илимской по улице Нестерова в направлении Герасименко. В районе дома N61 по улице Нестерова он столкнулся с автомобилем «Шкода», который выезжал со двора. Об этом сообщает телеграм-канал "Пост Гаи".
Мотоцикл разбит, а его водитель попал в больницу с травмами.