КП Беларусь
Подробности ДТП на трассе М1: один из пассажиров умер
Это молодой человек из Столбцовского района
К сожалению, не обошлось без жертв. Фото: МВД.
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Авария в Столбцовском районе случилась в субботу вечером, 5 октября. Напомним, водитель "Peugeot" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где зацепил фуру, а затем еще и врезался в "Jeep".
К сожалению, не обошлось без жертв.
Как сообщает телеграм-канал МВД, в больницу были доставлены 26-летний водитель "Peugeot" из Кореличского района, его 21-летний пассажир из Столбцовского района, а также две пассажирки "Jeep" - москвички в возрасте 70 и 73 лет.
Сегодня стало известно, что этой ночью в реанимации умер пассажир "Peugeot" - молодой человек из Столинского района.
Возбуждено уголовное дело.