2019-10-06T13:49:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В переписи населения приняли участие уже больше полумиллиона человек

Больше половины из них сделали это через интернет
Ирина ВЕТРОВА
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Можно не ждать, пока к вам придут переписчики, а заполнить анкету на сайте.Можно не ждать, пока к вам придут переписчики, а заполнить анкету на сайте.
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Перепись населения началась в Беларуси в пятницу, 4 октября. А в воскресенье утром в ней уже приняли участие более 500 тысяч человек. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Сообщается, что на 09.00 6 октября в нашей стране приняли участие в переписи населения 505,1 тыс. человек. Больше половины из них - 264 тысячи человек переписались через Интернет. Сделать это можно на сайте перепись.бел.

Напомним, заполнить переписной лист можно до 18 октября. Также можно переписаться на стационарном участке или подождать, когда переписчики придут к вам домой - они будут работать с 21 до 30 октября.

Мы узнали, на какие вопросы нужно отвечать во время переписи.

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