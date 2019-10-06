В Минске обновят общественный транспорт

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Скоро на улицах Минска появятся новые автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи. В 2020–2022 годах «Минсктранс» планирует закупить более 1,5 тысяч единиц новой техники. Об этом сообщает minsknews.by.

Известно, что в ближайшие три года планируется покупка 890 автобусов и электробусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев белорусского производства. А до конца этого года - по 70 новых троллейбусов и автобусов, изготовленных на Минском автомобильном заводе.

Также известно, что в следующем году планируется закупить 10 трамваев повышенной пассажировместимости. Транспорт будет оснащаться новым телевизионным оборудованием.