2019-10-06T16:55:31+03:00
Общество
КП Беларусь

7 ноября в Минске обещают дождь и мокрый снег

В понедельник одевайтесь потеплее
Ирина ВЕТРОВА
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Похоже, что небольшая репетиция зимы нас ждет уже в начале следующей недели.Похоже, что небольшая репетиция зимы нас ждет уже в начале следующей недели.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Погода портится: по данным Белгидромета, 7 и 8 октября в Беларуси будет прохладно, ожидаются ночные заморозки. Ночью местами, а днем на большей части страны прогнозируются дождь и мокрый снег. Похоже, пришло время доставать из шкафов теплую одежду!

В Минске в понедельник, 7 октября, синоптики обещают утром и днем кратковременные осадки - мокрый снег и дождь с вероятностью 70-80%. Днем столбик термометра остановится на отметке +4+6.

Правда, если посмотреть прогноз погоды на несколько дней вперед на сайте pogoda.by, то можно увидеть, что во второй половине недели станет теплее: со среды, 9 октября, столбик термометра поднимется до отметки +10+12 градусов. Однако эти дни обещают быть дождливыми.

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