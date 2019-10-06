7 ноября в Минске обещают дождь и мокрый снег

Похоже, что небольшая репетиция зимы нас ждет уже в начале следующей недели. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Погода портится: по данным Белгидромета, 7 и 8 октября в Беларуси будет прохладно, ожидаются ночные заморозки. Ночью местами, а днем на большей части страны прогнозируются дождь и мокрый снег. Похоже, пришло время доставать из шкафов теплую одежду!

В Минске в понедельник, 7 октября, синоптики обещают утром и днем кратковременные осадки - мокрый снег и дождь с вероятностью 70-80%. Днем столбик термометра остановится на отметке +4+6.

Правда, если посмотреть прогноз погоды на несколько дней вперед на сайте pogoda.by, то можно увидеть, что во второй половине недели станет теплее: со среды, 9 октября, столбик термометра поднимется до отметки +10+12 градусов. Однако эти дни обещают быть дождливыми.