Белоруса, который пропал в России вместе с машиной, нашли в реанимации

Мужчина из Вилейского района, который пропал в России, попал в ДТП и сейчас в реанимации. Фото: ПСО "Ангел".

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В реанимационном отделении больницы в российском городе Одинцово нашли жителя Вилейского района, который пропал несколько дней назад. Как рассказывает mlyn.by, 29-летний Андрей Селюн перестал выходить на связь с родственниками 4 октября, после того как сообщил, что загрузился в Москве товаром, который должен был привезти в Беларусь, в Ждановичи. Родственники мужчины обратились в ПСО «Ангел».

Волонтеры распространили информацию о пропаже мужчины. Откликнулся очевидец аварии, которая произошла 4 октября около села Кубинка Московской области, в сотне километрах от Москвы. Очевидец опознал микроавтобус, которым управлял белорус, по номеру и рассказал, что с места аварии пострадавшего вилейчанина эвакуировали на вертолете. Информация подтвердилась, Андрей Селюн действительно находится в реанимации в подмосковном Одинцово, сообщает издание.