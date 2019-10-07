Мошенники обчистили карточки двоих жителей Пинского района, у одного из них украли 2000 долларов

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Мошенники обнулили счета двоих жителей Пинского района. У одного человека пропало 4000 рублей, а у другого - 720.

Как рассказал начальник ОУР Пинского РОВД Александр Линкевич, в обоих случаях держателям карточек звонила женщина. У мошенницы была информация о том, как зовут абонентов и где они живут. Она представлялась сотрудником банка и уточняла, есть ли у них пластиковые карты определенного банка. Услышав утвердительный ответ, лжеоператор банка говорила, что на эти счета совершена хакерская атака и держать деньги на них опасно. Женщина предлагала перевести деньги якобы на защищенные счета и просила абонентов сообщить ей данные карт или реквизиты для входа в интернет-банкинг. Когда люди сообщали ей эти данные, все деньги с их счетов списывались и уходили на иностранные счета. Пострадавшие пытались перезвонить на номера, с которых им звонила мошенница, но им отвечали совсем другие граждане.

Милиция напоминает: реквизиты банковской карты и данные для входа в интернет-банкинг нельзя сообщать никому, даже сотрудникам банка, который выпустил карту. Следует бдительно относиться к звонкам, особенно с международных номеров или по мобильным мессенджерам: общение с сотрудниками банка должно осуществляться только по номерам, указанным в официальных источниках.