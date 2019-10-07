В Бресте судят россиянку, которая пыталась перевезти через границу более ста килограммов экстази

Более сотни килограммов экстази нашли в тайнике в автомобиле россиянки, которая ехала в Беларусь из Польши. Фото: Государственный таможенный комитет.

Психотроп она везла в тайниках, а задекларировала только электросамокат и кондиционер

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В Бресте суд начал рассмотрение дела россиянки, которая пыталась провезти через польско-белорусскую границу крупную партию психотропа. Как пишет belta.by со ссылкой на пресс-службу областного суда, в автомобиле женщины нашли более ста килограммов экстази и гашиша.

38-летнюю женщину задержали весной. Она ехала из Польши на автомобиле «Крайслер» через пункт пропуска Домачево. Россиянка направилась в красный коридор, задекларировав электросамокат и напольный кондиционер. Осмотрев машину, таможенники и пограничники нашли тайники, в которых лежали упаковки с белым кристаллическим веществом и брикеты спрессованной коричневой субстанции. Тайники открывались при помощи электромагнитного замка. Экспертиза установила, что россиянка везла более ста килограммов экстази и около 550 граммов гашиша. За последние 25 лет это была самая крупная партия психотропов, выявленных таможенными органами.