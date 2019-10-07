В Витебске мать и сын пошли выбивать долг: сын два раза влезал в окно к должнику, а потом избил его и ограбил

Мужчина влез в окно знакомого, который был должен ему деньги, избил и ограбил его. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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- Мужчина и женщина влезли в окно, избили сожителя и отобрали у него 120 рублей! - с таким заявлением обратилась в милицию пенсионерка, жительница Первомайского РОВД Витебска.

Инцидент произошел вечером 3 октября. В окно квартиры, расположенной на первом этаже, как выяснили правоохранительные органы, влез только мужчина. Женщину - а это была его мать - он позже впустил в квартиру через дверь. Мать и сын стали требовать у сожителя хозяйки квартиры возвращения долга и несколько раз ударили его, а потом ушли. Мужчина вызвал милицию, но потом передумал привлекать нежданных визитеров к ответственности.

- Через некоторое время 34-летний злоумышленник вернулся. Он снова влез в квартиру через окно и стал избивать всех, кто там находился. На сей раз пострадавшие все же обратились в правоохранительные органы, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - В отношении мужчины и его 57-летней матери возбуждено уголовное дело за грабеж.