На Мозырском НПЗ перевернулся автобус с рабочими - погиб пассажир

На МНПЗ перевернулся автобус с рабочими. Фото: МВД

Грузовик не уступил дорогу, пострадали 11 человек

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Трагедия в Мозыре произошла утром в понедельник. 7 октября около 8.00 на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода перевернулся автобус - погиб пассажир. По предварительной информации, служебный автобус МАЗ, который перевозит по территории завода работников предприятия, двигался по главной дороге. В салоне были 12 пассажиров.

Грузовой автомобиль «Мерседес» двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу служебному автобусу.

- В результате произошло столкновение, автобус перевернулся на бок. Одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом, - рассказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В милицию сообщение об аварии поступило от оператора скорой помощи. На место происшествия выбыл наряд ГАИ.

- За медицинской помощью обратились 11 человек. Водители транспортных средств не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Работники МЧС помогли достать людей из автобуса, - добавили в МВД и пообещали дополнить информацию.