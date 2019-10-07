2019-10-07T12:14:51+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске мужчина проверял походную плитку и устроил пожар, эвакуировали 9 соседей

Мужчина сам вынес в коридор горящий баллон и предупредил соседей о пожаре
Алиса МИЕЛОФОН
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Из-за негерметичного газового баллона походной плитки выгорело имущество в двух квартирах. Фото: МЧС.Из-за негерметичного газового баллона походной плитки выгорело имущество в двух квартирах. Фото: МЧС.
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Из-за утечки газа начался пожар в одном из домов на улице Тикоцкого в Минске. Это произошло 6 октября в 21.34. Когда спасатели приехали по вызову, из окна квартиры на первом этаже шел дым.

- Хозяин квартиры решил проверить работоспособность походной плитки. Подключив к ней газовый баллон, мужчина обнаружил утечку газа и попытался зажать редуктор искрообразующим инструментом. Это действие стало причиной вспышки газовой смеси, - рассказали в пресс-службе МЧС.

От вспышки загорелось имущество в доме. Мужчина вынес горящий баллон в общий коридор, предупредил соседей о пожаре. Жильцы соседней квартиры успели выйти из дома сами, еще 9 человек из разных квартир эвакуировали спасатели.

Хозяин плитки с ожогами в больнице. Больше никто не пострадал.

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