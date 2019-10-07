2019-10-07T13:21:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Уборщица украла у посетителя ночного клуба 400 долларов

Мужчина оставил деньги в куртке, которую сдал в гардероб
Алиса МИЕЛОФОН
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Уборщицу ночного клуба поймали на краже.Уборщицу ночного клуба поймали на краже.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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32-летний мужчина остался без крупной суммы денег после того, как отдохнул в ночном клубе в Гродно.

- Когда мужчина пришел в клуб, он решил, что не стоит брать с собой слишком много денег, чтобы не потратить лишнее, поэтому оставил валюту в кармане куртки, которую сдал в гардероб, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. - Уборщица ночного клуба каким-то образом смогла определить, что в кармане куртки находится крупная сумма, и похитила деньги.

Уборщица вытащила из кармана куртки посетителя 400 долларов. Мужчина быстро обнаружил пропажу денег и обратился в милицию. Через несколько часов личность похитительницы была установлена. Потратить деньги женщина не успела. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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