Уборщица украла у посетителя ночного клуба 400 долларов

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32-летний мужчина остался без крупной суммы денег после того, как отдохнул в ночном клубе в Гродно.

- Когда мужчина пришел в клуб, он решил, что не стоит брать с собой слишком много денег, чтобы не потратить лишнее, поэтому оставил валюту в кармане куртки, которую сдал в гардероб, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. - Уборщица ночного клуба каким-то образом смогла определить, что в кармане куртки находится крупная сумма, и похитила деньги.

Уборщица вытащила из кармана куртки посетителя 400 долларов. Мужчина быстро обнаружил пропажу денег и обратился в милицию. Через несколько часов личность похитительницы была установлена. Потратить деньги женщина не успела. По факту кражи возбуждено уголовное дело.