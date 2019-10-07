2019-10-07T13:49:45+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске «Пежо» столкнулся со столбом, водителя пришлось вырезать из машины

Мужчина госпитализирован
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске ночью автомобиль налетел на столб. Фото: МЧС.В Минске ночью автомобиль налетел на столб. Фото: МЧС.
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Авария случилась в ночь на 6 октября. В 3.36 столичным спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Орловской.

- К моменту прибытия спасателей было известно, что легковой автомобиль «Пежо 306» налетел на мачту уличного освещения, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Водитель после столкновения со столбом оказался заблокирован в автомобиле. Спасателям пришлось вырезать его из машины при помощи специального инструмента. После того как водитель был деблокирован, его госпитализировали. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.

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