2019-10-07T14:43:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Авария на проспекте Независимости в Минске: один человек погиб, двое в больнице

Столкнулись три легковых автомобиля
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске столкнулись три автомобиля, один из водителей погиб. Фото: Следственный комитет.В Минске столкнулись три автомобиля, один из водителей погиб. Фото: Следственный комитет.
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Авария произошла 7 октября около 10.45. Три легковых автомобиля столкнулись на проспекте Независимости в Минске. Это были Mazda, Ford и Mercedes, сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.

Водитель Ford был серьезно травмирован и скончался на месте происшествия. С телесными повреждениями попали в больницу пассажир Ford и водитель Mercedes.

Следователи, сотрудники Госавтоинспекции и Государственного комитета судебных экспертиз устанавливают обстоятельства происшедшего, опрашивают очевидцев.

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