КП Беларусь
Авария на проспекте Независимости в Минске: один человек погиб, двое в больнице
Столкнулись три легковых автомобиля
В Минске столкнулись три автомобиля, один из водителей погиб. Фото: Следственный комитет.
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Авария произошла 7 октября около 10.45. Три легковых автомобиля столкнулись на проспекте Независимости в Минске. Это были Mazda, Ford и Mercedes, сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.
Водитель Ford был серьезно травмирован и скончался на месте происшествия. С телесными повреждениями попали в больницу пассажир Ford и водитель Mercedes.
Следователи, сотрудники Госавтоинспекции и Государственного комитета судебных экспертиз устанавливают обстоятельства происшедшего, опрашивают очевидцев.
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