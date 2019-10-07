2019-10-07T15:22:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В витебских лесах пропали три женщины, их ищут вторые сутки

Женщины заблудились в лесном массиве около деревни Шарки
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
В лесу под Витебском потерялись три женщины.В лесу под Витебском потерялись три женщины.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

В Витебском районе второй день ищут трех женщин, которые ушли в лес и заблудились. Сообщение о том, что женщины пропали, поступило в МЧС в 18.43 в воскресенье, 6 октября.

Одной из пропавших 55 лет, второй - 53, третьей - 42. Женщины потерялись в лесном массиве около деревни Шарки. В поисках участвовали сотрудники МВД и работники МЧС. Как сообщает пресс-служба МЧС, женщин обнаружить не удалось, поиски продолжаются в понедельник, 7 октября.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Глубокском районе погибли водитель и пассажир «Ауди»: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
Авария на проспекте Независимости в Минске: один человек погиб, двое в больнице
В Минске «Пежо» столкнулся со столбом, водителя пришлось вырезать из машины
Уборщица украла у посетителя ночного клуба 400 долларов
В Минске мужчина проверял походную плитку и устроил пожар, эвакуировали 9 соседей
На Мозырском НПЗ перевернулся автобус с рабочими - погиб пассажир
В Витебске мать и сын пошли выбивать долг: сын два раза влезал в окно к должнику, а потом избил его и ограбил
В Бресте судят россиянку, которая пыталась перевезти через границу более ста килограммов экстази
Мошенники обчистили карточки двоих жителей Пинского района, у одного из них украли 2000 долларов
Белоруса, который пропал в России вместе с машиной, нашли в реанимации
7 октября в Минске обещают дождь и мокрый снег
В Минске обновят общественный транспорт
В переписи населения приняли участие уже больше полумиллиона человек
Подробности ДТП на трассе М1: один из пассажиров умер
В Минске мотоциклист столкнулся с легковушкой
Строительные леса с обелиска на площади Победы снимут на следующей неделе
В Столбцовском районе случилось ДТП с участием двух автомобилей и фуры