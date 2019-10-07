В витебских лесах пропали три женщины, их ищут вторые сутки

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В Витебском районе второй день ищут трех женщин, которые ушли в лес и заблудились. Сообщение о том, что женщины пропали, поступило в МЧС в 18.43 в воскресенье, 6 октября.

Одной из пропавших 55 лет, второй - 53, третьей - 42. Женщины потерялись в лесном массиве около деревни Шарки. В поисках участвовали сотрудники МВД и работники МЧС. Как сообщает пресс-служба МЧС, женщин обнаружить не удалось, поиски продолжаются в понедельник, 7 октября.