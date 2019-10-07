2019-10-07T16:34:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Глубокском районе погибли водитель и пассажир «Ауди»: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Водитель «Ауди» оказался на встречной полосе
Наталья ПАРТОЛИНА
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Два человека погибли в лобовом столкновении легкового авто и автопоезда. Фото: ГАИ.Два человека погибли в лобовом столкновении легкового авто и автопоезда. Фото: ГАИ.
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На месте погибли водитель и пассажир «Ауди» после столкновения с автопоездом. Трагедия произошла в Глубокском районе сегодня, 7 октября, около часа дня.

- Авария случилась на автодороге Р45 Полоцк - Глубокое - граница Латвии недалеко от деревни Прозороки, - информирует УВД Витебского облисполкома.

Автомобиль «Ауди» оказался на полосе встречного движения и врезался в автопоезд «Мерседес». По предварительным данным, на встречную легковое авто выехало из-за того, что водитель не справился с управлением. Водитель и пассажир «Ауди» погибли на месте, водитель автопоезда не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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