2019-10-07T17:26:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бобруйске двухлетний мальчик выпал с пятого этажа, пока мама была на кухне

Ребенок упал на кусты, его нашел прохожий и отнес домой
Алиса МИЕЛОФОН
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Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и почти не пострадал. Фото: Следственный комитет.Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и почти не пострадал. Фото: Следственный комитет.
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Двухлетний ребенок выпал из окна в Бобруйске днем 6 октября. Как сообщает Телеграм-канал Следственного комитета, мальчик был в комнате один, а его мать занималась домашними делами на кухне. Малыш залез на подоконник, встав как на ступеньку на машинку-каталку. Он открыл створку окна, оперся на москитную сетку и упал. Квартира находится на пятом этаже.

Чудом мальчик почти не пострадал. Упавшего из окна ребенка увидел прохожий и отнес его в квартиру. Малыша доставили в больницу, медики осмотрели его и не обнаружили повреждений, кроме ссадины и ушиба.

Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.

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