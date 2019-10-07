В Гродненской области более 1,4 тысячи домов и квартир пустуют

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Гродненские власти озабочены количеством пустующего жилья в регионе. В области в 2019 году выявлено более 1,4 тысячи незаселенных домов и квартир, находящихся в государственной собственности, пишет belta.by со ссылкой на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Гродненского облисполкома Елену Касперович.

Большая часть - 1,1 тысячи незаселенных помещений - приходится в регионе на сельскую местность. Всего же пустуют около 900 квартир и более 530 домов. В самом областном центре их более сотни. Часть квартир стоит пустой после выселения злостных неплательщиков.

Снести из всего этого количества предполагается 300 домов. Остальные будут ремонтировать, продавать, переводить в категорию нежилых. Предлагать купить пустующее жилье будут и тем, кто стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.