2019-10-07T17:44:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Иностранный студент вместо оплаты за проживание едва не зарезал квартирную хозяйку

Молодой человек изрезал ее ножом и забрал сумку
Алиса МИЕЛОФОН
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В Гомеле будут судить иностранца, который напал с ножом на квартирную хозяйку.В Гомеле будут судить иностранца, который напал с ножом на квартирную хозяйку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Гомельский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела по обвинению студента в нападении на квартиросдатчицу.

Иностранец, который учился на втором курсе ГГУ им.Ф.Скорины, пообещал девушке, у которой он вместе с сокурсниками снимал жилье, рассчитаться за проживание. Они встретились на автостоянке, куда девушка приехала на своей машине. В салоне авто молодой человек неожиданно ударил квартирную хозяйку ножом в шею. Девушка выскочила из авто и убежала, но иностранец догнал ее и еще несколько раз ударил ножом, а потом вернулся к машине, забрал сумку девушки и скрылся. Вскоре его задержала милиция, а девушке помогли прохожие – вызвали «Скорую» и позвонили в правоохранительные органы.

Оказалось, молодой человек пристрастился к азартным играм, из-за этого часто пропускал учебу и влезал в долги.

-Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст .14, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь, - рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

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